「おじさん好きの女子がいる」後輩の誘いで40歳男が合コンへ→想定外の展開に「考えさせられる」【作者に聞く】

「おじさん好きの女子がいる」後輩の誘いで40歳男が合コンへ→想定外の展開に「考えさせられる」【作者に聞く】