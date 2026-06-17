「おじさん好きの女子がいる」後輩の誘いで40歳男が合コンへ→想定外の展開に「考えさせられる」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／全40ページ
「人間関係のストレスが健康寿命に関係する」「結局、孤独が一番体に悪いのねー」。昨日たまたま観たテレビ番組を話題にしたOLたちの会話を、40歳独身のしがないサラリーマン・岩倉はこっそり聞いていた。
■「俺も誰かに愛されたい」40歳独身男が抱いた孤独と焦燥
そんな彼が「俺も誰かに愛されたい」と一念発起する。とはいえ誰でもよいわけではなく、「こんな俺にも好みや欲はある!申し訳ないが…」と世の中に謝罪しつつ出会いを求めて動き出す。しかし、結婚相談所やマッチングアプリを検索するだけで萎縮してしまう。岩倉いわく「怖いのは女の子だけじゃないんだよ、おっさんだって怖いんだよ」とのことだ。
■「おっさんだって怖い!」想定外の出会いが待つ合コンへ
早くもくじけてしまった岩倉だったが、翌日、会社の若い後輩から合コンに誘われる。どうしても40歳以上の人を1人入れてほしいと女性側から頼まれたといい、「なんかおじさん好きの子がいるらしいんスよー」というのだ。「若い子がおっさん好きなんて怪しい」といぶかしがるが、とりあえず参加を決意する。その席で良くも悪くも思い描いていた出会いとは全く異なる、意外な人物との想定外の出会いを果たし、岩倉の人生が動き出す。
■「やさしくないほうが生きるのは簡単だ」作者が語る孤独の予防法
作者の國里さんは、本作について「『やさしくないほうが生きるのは簡単だ』というセリフを描きたかった」と語る。人は誰かに愛されたい、やさしくされたいと願うものであり、思いやりを持たずに自分勝手に生きるほうが楽だが、それでは孤立してしまう。「孤独にならないためにも、やさしく生きることは大事だなと…!」と作品に込めた思いを明かした。
また、作中で描かれた「孤独の予防」について國里さんは、「受け身すぎた主人公が、合コンで出会った相手に“心配”というやさしさを伝えることで新しい関係性を築けました。性別や年齢関係なく、そういう相手を作ることが孤独の予防になるのかなと思っています」と語る。
現在は不定期で作品をSNSにアップしている國里さん。「読んでくださる人がいることにいつも感謝でいっぱいです」と語る通り、pixiv内には過去作品が収納されているので、ぜひのぞいてみてはいかがだろうか。
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