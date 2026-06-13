「夜逃げ屋日記」01【漫画を読む】彼女に暴力を振るう彼氏だが…!?子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されている中から「夜逃げ屋日記」の41話を紹介する。「夜逃げ屋日記」020304※本作にはセンシティブな表現が