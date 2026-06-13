「連絡先全消去」優しい彼氏がDV男に豹変→夜逃げ中止の2週間後、23歳女性を襲った暴力の地獄【作者に聞く】
【漫画を読む】彼女に暴力を振るう彼氏だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されている中から「夜逃げ屋日記」の41話を紹介する。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
■優しい彼氏が豹変。23歳女性からのSOS
社長に直談判し、打ち合わせにも積極的に参加させてもらえることになった宮野。今回の依頼者は、今野アカリさん(23歳)で、DV彼氏からの夜逃げ依頼である。
2人は職場で出会い交際へ発展したが、次第に彼氏の束縛がきつくなり、SNSなどから男性の連絡先をすべて削除させられたという。その後、彼氏はささいなことで暴力を振るうようになっていった。
■「あなた詐欺師じゃ…」親友からの鋭い追及
おおよその事情がわかった社長。すると、アカリさんの隣に座る親友の橘ヨウコさんが、「過去の依頼者に直接会って、本人たちからその後のことを聞くことってできます？」と質問をする。事情があって夜逃げをしているため、簡単には会わせられないと社長が説明すると、ヨウコさんは「過去の依頼者なんて本当にいるんですかね？」と強気な態度を見せる。
さらに、「私、あなたのこと詐欺師じゃないかと疑っています」とまで言い放つ。夜逃げ屋なんてドラマでしか見たことがなく、一般業者よりも割高な料金であるため、不信感を抱いているようだ。
■実在する悪徳業者。依頼の行方は予想外の展開へ
親友が社長を詐欺師だと疑う一幕について、宮野さんは「実は、夜逃げ屋という職業はウチ以外にもたくさんあります。しかし、その中には初めに言っていた金額とはかけ離れた、莫大な料金を請求をしてくる詐欺業者が紛れ込んでいるのも事実なんです。なので、この橘さんの主張も真面目にやってる側としては、あまり気持ちのいいものではないですが、仕方がないのかなとも思います」と語る。
結局、この依頼はキャンセルされてしまうが、2週間後に事態は急展開することになる。果たして、アカリさんの身に何が起こったのか。「夜逃げ屋日記」は第2巻が発売されており、著者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している。先の読めない展開を、ぜひ見届けてほしい。
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