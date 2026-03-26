水森亜土×ネイルの限定コラボ♡大人もときめくKAWAIIコレクション誕生

世代を超えて愛され続ける人気アーティスト・水森亜土と、コスメ・デ・ボーテの人気ネイルブランドが夢のコラボレーション♡「KAWAII×My.Nail」をコンセプトに、日常にさりげなく“かわいい”を取り入れられる限定コレクションが登場します。ジェルネイルやネイルシール、マニキュアまで幅広く揃い、自分らしく指先のおしゃれを楽しめるラインナップに注目です。

水森亜土の“カワイイ”を纏う限定ネイルコレクション

今回のコレクションでは、「GelMe1（ジェルミーワン）」「ジェルミーペタリー」「ジーニッシュマニキュア」の3ブランドから限定アイテムを展開。

水森亜土ならではのレトロで愛らしいイラストを取り入れ、見るたびに気分が上がるデザインに仕上げています。

2026年6月22日（月）より有楽町マルイPOPUPイベントと公式オンラインショップで先行発売。

その後、7月10日（金）から全国のPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ＆トルぺにて順次販売されます。

※店舗により展開時期が異なる場合がございます。

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ジェルネイル＆ネイルシールを全ラインナップ紹介

ジェルミーワン

価格：各1,540円(税込)

GM-01GlowBloom（グロウブルーム）

ナチュラルな赤とツヤ感で可愛らしさを表現したカラー

GM-02SugarTutu（シュガーチュチュ）

サテンのような輝きをまとったフェミニンカラー

GM-03GlitterParade（グリッターパレード）

ラメとホロが華やかにきらめくパーティーカラー

GM-04MoonlightMirage（ムーンライトミラージュ）

幻想的な光を表現した微細ゴールドカラー

ジェルミーペタリー

価格：2,200円(税込)

内容：シール30枚、やすり・ウッドスティック付き

GMP-01FirstMeet（ファーストミート）

親指を合わせると恋が芽生える遊び心たっぷりのデザイン

GMP-02MyHeartfulFriend（マイハートフルフレンド）

繊細な輝きが魅力の大人ガーリーデザイン

GMP-03Angel’sSweetDay（エンジェルズスウィートデイ）

レトロチェックを取り入れたキュートなデザイン

ジェルミーミラーライト＜アレンジシール付き＞

価格：3,520円(税込)

水森亜土のイラストシールで自由にデコレーションできる特別仕様。ネイル時間をさらに楽しく演出してくれるアイテムです。

気分で選べる限定マニキュアも登場

ジーニッシュマニキュア

価格：1,210円(税込)

GN-01MYDEARLY（マイディアリー）

ピンクラメが輝く親愛レッド

GN-02OWNMOMENT（オウンモーメント）

偏光ラメが神秘的なアクアブルー

GN-03JOYFULMOOD（ジョイフルムード）

オレンジ偏光ラメが映えるヌーディーベージュ

GN-04RADIANTME（ラディアントミー）

繊細ラメが舞うスイートピンク

その日の気分やファッションに合わせてカラーを選べるのも魅力。指先から毎日をもっとハッピーに彩ってくれそうです♪

POPUP情報

開催期間：2026年6月22日（月）～7月5日（日）11:00～20:00

※7月5日（日）のみ19:00まで

開催場所：有楽町マルイ1FカレンダリウムF02

〒100-0006東京都千代田区有楽町2丁目7－1

ときめき溢れる“亜土ちゃんネイル”で毎日をもっと可愛く♡

水森亜土の世界観がたっぷり詰まった今回の限定コレクションは、ネイル好きはもちろん、平成レトロや可愛い雑貨が好きな方にもたまらないラインナップ。

ジェルネイル、ネイルシール、マニキュアと好みに合わせて選べるので、自分だけの“カワイイ”を楽しめます♡

数量限定アイテムもあるため、気になる方はPOPUPや先行販売をぜひチェックしてみてください。