水森亜土×ネイルの限定コラボ♡大人もときめくKAWAIIコレクション誕生
世代を超えて愛され続ける人気アーティスト・水森亜土と、コスメ・デ・ボーテの人気ネイルブランドが夢のコラボレーション♡「KAWAII×My.Nail」をコンセプトに、日常にさりげなく“かわいい”を取り入れられる限定コレクションが登場します。ジェルネイルやネイルシール、マニキュアまで幅広く揃い、自分らしく指先のおしゃれを楽しめるラインナップに注目です。
水森亜土の“カワイイ”を纏う限定ネイルコレクション
今回のコレクションでは、「GelMe1（ジェルミーワン）」「ジェルミーペタリー」「ジーニッシュマニキュア」の3ブランドから限定アイテムを展開。
水森亜土ならではのレトロで愛らしいイラストを取り入れ、見るたびに気分が上がるデザインに仕上げています。
2026年6月22日（月）より有楽町マルイPOPUPイベントと公式オンラインショップで先行発売。
その後、7月10日（金）から全国のPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ＆トルぺにて順次販売されます。
※店舗により展開時期が異なる場合がございます。
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ジェルネイル＆ネイルシールを全ラインナップ紹介
ジェルミーワン
価格：各1,540円(税込)
GM-01GlowBloom（グロウブルーム）
ナチュラルな赤とツヤ感で可愛らしさを表現したカラー
GM-02SugarTutu（シュガーチュチュ）
サテンのような輝きをまとったフェミニンカラー
GM-03GlitterParade（グリッターパレード）
ラメとホロが華やかにきらめくパーティーカラー
GM-04MoonlightMirage（ムーンライトミラージュ）
幻想的な光を表現した微細ゴールドカラー
ジェルミーペタリー
価格：2,200円(税込)
内容：シール30枚、やすり・ウッドスティック付き
GMP-01FirstMeet（ファーストミート）
親指を合わせると恋が芽生える遊び心たっぷりのデザイン
GMP-02MyHeartfulFriend（マイハートフルフレンド）
繊細な輝きが魅力の大人ガーリーデザイン
GMP-03Angel’sSweetDay（エンジェルズスウィートデイ）
レトロチェックを取り入れたキュートなデザイン
ジェルミーミラーライト＜アレンジシール付き＞
価格：3,520円(税込)
水森亜土のイラストシールで自由にデコレーションできる特別仕様。ネイル時間をさらに楽しく演出してくれるアイテムです。
気分で選べる限定マニキュアも登場
ジーニッシュマニキュア
価格：1,210円(税込)
GN-01MYDEARLY（マイディアリー）
ピンクラメが輝く親愛レッド
GN-02OWNMOMENT（オウンモーメント）
偏光ラメが神秘的なアクアブルー
GN-03JOYFULMOOD（ジョイフルムード）
オレンジ偏光ラメが映えるヌーディーベージュ
GN-04RADIANTME（ラディアントミー）
繊細ラメが舞うスイートピンク
その日の気分やファッションに合わせてカラーを選べるのも魅力。指先から毎日をもっとハッピーに彩ってくれそうです♪
POPUP情報
開催期間：2026年6月22日（月）～7月5日（日）11:00～20:00
※7月5日（日）のみ19:00まで
開催場所：有楽町マルイ1FカレンダリウムF02
〒100-0006東京都千代田区有楽町2丁目7－1
ときめき溢れる“亜土ちゃんネイル”で毎日をもっと可愛く♡
水森亜土の世界観がたっぷり詰まった今回の限定コレクションは、ネイル好きはもちろん、平成レトロや可愛い雑貨が好きな方にもたまらないラインナップ。
ジェルネイル、ネイルシール、マニキュアと好みに合わせて選べるので、自分だけの“カワイイ”を楽しめます♡
数量限定アイテムもあるため、気になる方はPOPUPや先行販売をぜひチェックしてみてください。