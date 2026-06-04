「日本人は“新しけりゃいい”と思い込みすぎ」【動画】トレンドを疑え→話題の「ウォーカープラスTV」を見るサウナブームの象徴ともいえる“ととのう”をテーマに、世の中に広がる「なんとなく正しそうな情報」へ疑いの目を向けた第1回放送が好評を博した『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』。その第2回が、2026年6月5日(金)深夜に放送される。番組に出演するウエストランド・井口浩之さんは、世の中のトレンドに対して常