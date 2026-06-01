2020年末の活動休⽌から5年。2025年5⽉に再集結した嵐、5⼈は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3⽉13⽇の札幌公演を⽪切りに、東京、名古屋、福岡、⼤阪と巡ってきた、嵐最後の5⼤ドームツアーが、5⽉31⽇、4⽉以来となる再びの東京ドーム公