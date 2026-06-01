サンスター文具から、世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」のステーショナリー＆雑貨シリーズが登場。全12種(495円〜2640円)で、2026年5月下旬より順次発売。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどで取り扱われる。【画像】全12種のラインナップを見る「ピングー」のステーショナリー＆雑貨シリーズ全12種が登場！ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンさんが生んだストップモーション・アニメーシ