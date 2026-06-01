試食販売に子供が取りに来てくれても、「親に直接手渡ししなければならない」というルールがある。【漫画】本編を読むデパートやスーパーで見かける試食販売コーナー。「食べたら買わなければいけない」と感じ、つい避けてしまう人も多いのではないだろうか。そんな試食現場でのリアルな出来事を描いたのが、タジマオオカ(@pu92yu)さんによる実録漫画「試食漫画」である。今回は、子供だけを試食コーナーへ向かわせる親子とのやり