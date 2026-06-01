試食をしたがる子供と、嫌がる親…子供に取りに行かせ遠くに立つ親に店員困惑！「試食したら買わなきゃ」は気にしなくていい!?【作者に聞く】

試食をしたがる子供と、嫌がる親…子供に取りに行かせ遠くに立つ親に店員困惑！「試食したら買わなきゃ」は気にしなくていい!?【作者に聞く】