来週（2026年6月1日〜6月7日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では密かに計画を進めていきます』｜総合運｜★☆☆☆☆周囲に合わせて自分を下げていくことがありそうです。いつも以上に頭の回転が良く機転