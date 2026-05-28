【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年6月1日〜6月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月1日〜6月7日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では密かに計画を進めていきます』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
周囲に合わせて自分を下げていくことがありそうです。いつも以上に頭の回転が良く機転も利く時でしょう。わざと周りの人達の行動を泳がせることもあります。仕事や公の場では様々な人の目に余る態度にハラハラすることがあるでしょう。これまで信頼していた人に幻滅してしまうこともあります。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
ジリジリ自分がめざす形に進めていくようです。相手はあまり気付いていないかも知れません。急いでもゆっくりでも結果はさほど変わらないでしょう。シングルの方は、感情の起伏が激しい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が世間での自分の地位をアップさせます。
｜時期｜
6月1日 自分を守る／ 6月2日 仲間が増える
｜ラッキーアイテム｜
土鍋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞