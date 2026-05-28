主人の身代わりに呪いを受けてしまった妻は、自ら引きこもってしまっているという。【漫画】本作を読む「黄昏」と名乗る青年には、“呪い”を封じる異能があった。ある日、彼のもとへ届いたのは、呪われた館の主人からの依頼。逆恨みや妬みが渦巻く屋敷で、一体何が起きているのか――。今回は、夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんによるホラー作品『タソガレ草子』を紹介するとともに、作品制作について話を聞いた。■“嫌な感じ”が