自分へのご褒美を買うくらいなら俺に使えと言い放つハルト。【漫画】本編を読むXで“万バズ漫画”を次々と生み出している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」では、“少女漫画の主人公になれない女性たち”のリアルな恋愛模様が描かれている。今回は、クズ彼氏・ハルトと別れられない女性「みなみ」編の第9話について話を聞いた。■ヒロイン