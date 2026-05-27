プロローグ01【漫画】本編を読む行き遅れたくないから「夫としてはよさそう」と、今の夫と打算的に結婚したハル。結婚して3年、夫の転勤で大阪に引っ越した夫婦は、1年以上レス状態が続いていた。知人もいない土地でひとりぼっちの彼女は、休日に街へ出かけたいと願うが、夫は職場の疲れから家で休みたいと主張。「オレありきで遊ぶことを考えるのをやめなよ。ハルも自分の世界を見つけなって」と突き放され、彼女はパートに出るこ