関係が長くなるにつれて、付きあった当初よりもマンネリ化してくるのはよくあること。一方で付きあったあとも彼からの愛が変わらない......もはや彼からの愛が強くなっている......！と感じることができたらうれしいですよね。そこで今回は彼の愛を加速させる彼女の行動を、体験やインタビューをもとにご紹介します。絶対に手放したくない！という彼がいる人はぜひ参考にしてみて！愛情表現を恥ずかしがらないなんだか照れくさくて