日に日に好きが増す...♡【彼の愛を加速させる】彼女の行動3選

関係が長くなるにつれて、付きあった当初よりもマンネリ化してくるのはよくあること。一方で付きあったあとも彼からの愛が変わらない......もはや彼からの愛が強くなっている......！と感じることができたらうれしいですよね。そこで今回は彼の愛を加速させる彼女の行動を、体験やインタビューをもとにご紹介します。絶対に手放したくない！という彼がいる人はぜひ参考にしてみて！

愛情表現を恥ずかしがらない

なんだか照れくさくて、自分からなかなか愛情表現ができないという人はいませんか？ しかし、末長く彼から愛される女性は、しっかりと愛情表現をしているという人が多いですよ。 いつも彼のほうから愛情表現をしてもらっているという人は、たまには自分から「好き」という言葉を伝えてみたり、スキンシップをしてみたりしてみて。 彼もそんな彼女の行動にうれしくなって愛が増すこと間違いなしです♡

彼氏に一途

自分のことを一途に大切におもってくれている彼女をずっと大切にしたいと考える男性は多いでしょう。 よく恋愛コラムなどで、「男性は追いたい生き物だから、彼に好きなことを悟られないで」と書かれていることを目にする機会があるかもしれません。 しかし、「別に自分でなくてもいいんだな」と男性が感じると、彼女への愛が冷めてしまうことも少なくありません。 言葉や行動の節々に彼への一途な気持ちが表れている女性を、ますます好きになっていくという男性は多いですよ。

辛いときもそばにいてくれた