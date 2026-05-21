うさやんの青春が戻ってきた！【漫画】本編を読む「毎日定時ぴったりに帰りやがって…！」とデスクを叩く上司。以前は終電まで残業することが当たり前だった、うさやん。しかし、一年たった今、彼は「無駄な残業はしない」と決めて定時で上がる、あおいし(@ao144444)さんの創作漫画「うさやんが定時に上がる理由」をお届けしよう。■転職ではなく、“働き方を変える”という選択肢【残業ねこ番外編】会社員うさやんが定時に上がる