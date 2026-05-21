“仕事しかない人生”でいいの？残業漬けだった会社員の決意に「共感しかない」と反響続々【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「毎日定時ぴったりに帰りやがって…！」とデスクを叩く上司。以前は終電まで残業することが当たり前だった、うさやん。しかし、一年たった今、彼は「無駄な残業はしない」と決めて定時で上がる、あおいし(@ao144444)さんの創作漫画「うさやんが定時に上がる理由」をお届けしよう。
■転職ではなく、“働き方を変える”という選択肢
15年間勤めた会社を辞めるまでを描いた「残業ねこ」シリーズの番外編として描かれた本作「うさやんが定時に上がる理由」。作者のあおいしさんは、「転職するという道を選んだ“ねこくん”とは反対に、辞めずに“生き方を変える”という選択肢も描きたかった」と、本作を描いた理由について語っている。
物語の主人公・うさやんは、以前は終電まで残業するのが当たり前の働き方をしていた。しかし、同期である“ねこくん”の転職をきっかけに、「無駄な残業はしない」と決意。毎日定時で帰るようになると、その姿に影響されるように周囲の社員たちも帰りやすくなっていく。
あおいしさんは、「毎日長時間労働で、“生きるために働くだけの人生”に虚しさを感じている会社員の方はたくさんいると思います」と話す。うさやんもそのひとりだったが、働き方を変えたことで、仕事終わりに店へ立ち寄ったり、自分の時間を楽しんだりと、“会社だけじゃない人生”に気付いていく。そんなうさやんの姿に共感する読者も多く、「定時上がりでお金は減ったけど、趣味の時間も取れるようになった」など前向きな声も届いている。
あおいしさんは、「職場環境を変えるのは簡単ではありませんが、まずは自分にできることから少しずつ変えていけたら」と作品に込めた思いを明かしている。働き方や“自分の時間”を見直したくなる本作「うさやんが定時に上がる理由」。毎日の仕事に追われている人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：あおいし(@ao144444)
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