15021780_615【漫画】本編を読む「お前なんかクビだからな」「もっと可愛い子が売らないと」。接客業に従事していると、時に人格を否定するような言葉の暴力に晒されることがある。そんな絶望的な状況下で、一人の「客」が差し伸べたあまりにスマートな救いの手が、2026年5月現在、SNSで19万超の「いいね」を集め、大きな感動を呼んでいる。タジマオオカ(@pu92yu)さんの実録漫画だ。デパートで働くタジマさんが、ネチネチと執拗な