新体制になってパワーアップが止まらない5人組アイドルユニット・超ときめき♡宣伝部から辻野かなみさんと吉川ひよりさんがRayに登場！今回は、どんな壁も一緒に乗り越えた、初期メン2人が語る「今に至るまでの軌跡」をお届けします。今年でデビュー11年目に突入する彼女たちの“セキララな思い”に目が離せない♡アイドル・超ときめき♡宣伝部青春をアイドルにささげ輝く国民的スターへ！今年でデビュー11年目b