猫と立場が逆転した異世界。殺処分の危機に瀕するが、そこの女王様は人間好きだった！【漫画】本編を読む猫と人間の立場が逆転した異世界に転生し、殺処分の危機に瀕する主人公を描いた新田せん(@nittasen)さんの漫画が話題だ。本作は、人間の行為を逆の視点から捉えた斬新な設定が特徴。作者の新田さんに構想のきっかけを聞いた。■野良人間はすべて処刑する法律転生早々、大ピンチ！女王様、俺を殺す気ありますか？P002女王様、