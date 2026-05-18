｢法律で野良人間はすべて処刑｣→猫と人間の立場が逆転？異世界に転生して殺処分されかける主人公【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
猫と人間の立場が逆転した異世界に転生し、殺処分の危機に瀕する主人公を描いた新田せん(@nittasen)さんの漫画が話題だ。本作は、人間の行為を逆の視点から捉えた斬新な設定が特徴。作者の新田さんに構想のきっかけを聞いた。
■野良人間はすべて処刑する法律
目が覚めると牢屋にいた主人公は、猫耳の種族から｢野良人間｣と呼ばれ、処刑を検討されていた。｢病気感染したら大変｣｢法律で野良人間はすべて処刑する｣と告げられ、主人公はここが猫と人間の立場が逆転した異世界だと知る。
猫好きの新田さんが本作を構想したきっかけは、SNSで恥ずかしい写真をさらされている猫たちを見て、立場を逆転させてみたくなったことだ。作中では殺処分が定められているが、冷徹になりきれない女王様の｢猫情｣で実行されない。物心つく前から｢残酷であれ｣と育てられつつも、どこか抜けていてかわいい女王様について語ってくれた。なお、主人公は牢屋でもあの調子で幸せに暮らしていくという。
■恥ずかしい姿をSNSで拡散
異世界には｢チンスタ｣というSNSがあり、女王様は野良人間の恥ずかしい姿を撮影して全世界へ拡散していた。これは、現実世界で人間が猫のトイレ姿やあくび顔を嬉々として撮影し、自慢げに配信している行為の裏返しである。
もし立場が逆転して同じことをされたらと想像すると、身の毛がよだつ。本作は、猫好きの人にとって、少し逆の立場になって物事を考えるためのよいきっかけとなるおすすめの作品だ。
取材協力：新田せん(@nittasen)
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