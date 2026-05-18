星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」。そのひとつである、「アグリツーリズモリゾート」をコンセプトとするリゾナーレ那須は、note株式会社の子会社であるTales ＆ Co.株式会社と共同で、宿泊型謎解き体験「消えた高原の魔女」を2026年6月7日(日)〜6月30日(火)に開催する。【写真】広大な敷地を巡りながら、物語を辿る日本初の宿泊型謎解き体験「消えた高原の魔女」開催昨今、宿泊施設は