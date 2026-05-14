組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！それだけできちんと見えるシャツは、暑い季節にはむしろ堅苦しさが増してしまうもの。素材をくたっとしたサテンにマイナーチェンジして、今に寄せた選択を。【POINT】シルクのような光沢と風合いのしなやかなサテンシャツ。オープンカラーや肩の落ちたデザインが、よりリラックスした雰囲気に。そでや下のボタ