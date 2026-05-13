沖縄の県都・那覇。その中心部に位置しながら、一歩足を踏み入れれば都会の喧騒を忘れさせる落ち着きと、長年培われてきた圧倒的な品格が漂う場所がある。それが「沖縄ハーバービューホテル」だ。1975年の開業以来、皇室や国内外の要人を迎えてきたこの名門ホテルが、2025年に開業50周年という節目を迎え、館内の全面的なリニューアルを実施。伝統のホスピタリティはそのままに、現代のトラベラーが求める洗練されたデザインと快適