組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！Tシャツを定番のクルーネックからボトルネックへマイナーチェンジ。つまった首元のおかげでエレガントに装えるうえ、顔まわりのすっきり見せをかなえる1枚をご紹介。【POINT】コットンとレーヨンがミックスされた肌ざわりのいいボトルネックTシャツ。ピタッとしすぎない幅広な首元によって、女性らしいしなやか