成功パターンから見る「夏のシンプルな黒」「夏の黒」を重く見せずにオシャレにとり入れるには？ 調和のとれたコーディネート＝成功パターンから逆算することで分かる「オシャレに必要な服」。的確にオシャレに・キレイになれる黒とコーディネートの秘訣。リラックスしたボトムをキレイめに→「トップスとしてベストを使う」重ねて使うのが当たり前だったベストを1枚で完結させてトップスのように活用を。流れるような白ボトムに反