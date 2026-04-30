シンプルな白こそ「吟味する」出番の多いベーシックな白のクルーネックこそ、確かな選びが仕上がりを左右。キレイに見せてくれる形、洒落て見える質感、行き届いたディテールなど。厳しい目線で選ばれた、１枚でもさまになるアイテムを集結。001.emmi(LONG SLEEVE T-SHIRT)□強度のあるしなやかさ□しゃがんだときも安心の長め丈品のいい女性らしさを演出できるつまった首元とほのかな透け白ロングスリーブトップス／emmi（エミ ニ