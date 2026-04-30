【漫画】この漫画をはじめから読む仲良しのママ友と夫の不倫や、デリカシーのない女友達など、ショッキングな実話をもとにした漫画が数多く投稿されているwebサイトmamagirl。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『mamagirl傑作選』をお届けします。→『mamagirl傑作選』をはじめから読む彼の実家へ結婚挨拶！「え、アポ取ってないよw」いきなりサプライズでご両親と対面！？010203040506→【漫画】この漫画をは