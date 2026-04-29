豆苗を「リボベジ」！【画像で見る】おもしろいくらい簡単に葉が伸びてくる！「豆苗」の育て方「リボーンベジタブル」の略、「リボベジ」は捨ててしまう野菜の切れ端を再生させ、もう一度野菜を楽しむことです。野菜の高騰も続く中、家計にも地球にもやさしいと話題！「リボベジ」の入門に育てやすい「豆苗」栽培のコツをご紹介します。そらべジガーデンハックさん教えてくれたのは…▷そらべジガーデンハックさん東京農業大