遠足のおやつについて質問をする生徒【漫画を読む】遠足のおやつについて質問をするが…!?学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、著者に遠足のおやつにまつわる思い出についても話を聞い