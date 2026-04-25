【ギャグ漫画】遠足で『バナナ』はおやつの対象外!?→生徒の意外すぎるおやつに驚愕する先生【作者に聞く】
【漫画を読む】遠足のおやつについて質問をするが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、著者に遠足のおやつにまつわる思い出についても話を聞いた。
学校で先生から「明日の遠足のおやつは300円までです」などと説明を受ける生徒たち。一人の男の子が「バナナはおやつに入りますか？」と質問をすると、「おやつとは別でいいですよ」と答える先生。遠足当日、休憩時間になると生徒たちは持ってきたおやつを食べ始める。すると、男の子が『東京ばな奈』の大きな箱を開けて食べているではないか!?バナナはおやつと別と聞いたので、300円以上する『東京ばな奈』を持ってきたのであった。
――のぞみわたるさん自身、遠足のおやつにまつわる思い出があればお聞かせください。
高校の登山遠足の時にスニッカーズを持って行ったことがあるんですけど、初夏だったのもあり、山頂に着くころにはドロドロに解けていました。解けにくいチョコレートにすればよかったです。
■「坊主にしろ」と言われて出家した生徒!?
部活で「おい、吉田。何度言ったらわかるんだ！」「罰として明日までに坊主にしろ！」と怒られてしまう吉田君。翌日、ミーティングの時間になっても吉田君の姿が見当たらない…。先生が「さてはあいつ坊主になるのが嫌になって…」と言うと、他の生徒から吉田君が昨日出家したことを聞かされる。それを聞いて「そこまでしろとは言ってないだろ」と思う先生であった。
今回は「のぞみわたるのギャグ漫画」の2作品をお届けした。最近ストレスを抱えていても、ギャグ漫画を読めばストレスも一気に吹き飛ぶだろう！近頃笑えてないと感じている人は、この機会にぜひ一度読んでほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
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