あらゆる色をなごませる「ブラウン」薄手やコンパクトな形など、深い色特有のほっこり感を払拭した、軽やかなブラウンだけをセレクト。合わせる色に加えてテイストまでも問わない、テクスチャーの異なるアイテムを解説。落ち着く色となら試せる「浮かれた新色」ヴィヴィッドやマルチカラーなどのハイテンションな色を日常に落とし込むには、ビターなブラウンが適任。黒や白にはない奥行きが発色をなごませるから、一歩攻めた色合わ