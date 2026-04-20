「クラシカル」がトレンドに 「黒・ブラウンの正統派ローファー」引き続き注目のクラシカルなムードに乗じて、いま一度注目が集まるベーシックなローファー。なかでも王道の黒・ブラウンは、足元に重厚な存在感をもたらしながら、シンプルな軽装も品よく仕上げてくれる。「ミニマルな黒に動きを生むタッセル」黒タッセルローファー（ヒール3.5cm）／アキラナカ動きのあるタッセルとボリューム感のあるヒールが、モードな雰囲気を