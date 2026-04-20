いちばん使えるローファーは？ 似合うボトムが多い「どこまでも履き回せる」新名品





「クラシカル」がトレンドに 「黒・ブラウンの正統派ローファー」

引き続き注目のクラシカルなムードに乗じて、いま一度注目が集まるベーシックなローファー。なかでも王道の黒・ブラウンは、足元に重厚な存在感をもたらしながら、シンプルな軽装も品よく仕上げてくれる。







「ミニマルな黒に動きを生むタッセル」

黒タッセルローファー（ヒール3.5cm）／アキラナカ 動きのあるタッセルとボリューム感のあるヒールが、モードな雰囲気を演出。シンプルになりがちなモノトーンコーデに投入すれば、一気に旬な佇まいへとアップデート。







「ローファーブランドの代名詞「PENNYローファーシリーズ」

ブラウンローファー（ヒール2cm）／G.H.BASS（G.H.BASS TOKYO） すっきりとしたフォルムが特徴の、甲とソールを直接縫いつける“マッケイ製法”による仕立て。老舗ブランドならではの気品が漂う一足。無駄のない端正なシルエットが、いつものコーディネートをトラッドな表情へと導く。







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