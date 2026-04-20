東京ディズニーシー(R)で2026年4月15日、開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタートした。2027年3月31日(水)までのイベント期間中、パークは25周年のイメージカラー「ジュビリーブルー」で彩られ、写真に収めたいスポットがめじろ押し！さらに、ジュビリーブルーに包まれた空間に入り、自分の手でグッズを完成させる特別な体験も楽しめる。【写真】意外と