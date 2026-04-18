夫が大麻所持で逮捕されたと知って放心状態になる妻【漫画】本編を読む2026年4月現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は以前ウォーカープラスでご紹介した本作の12〜16話をお届けするとともに、著者のReina(@Reina770)さんに当時の夫の不自然な行動などについてもインタビューした。『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』12-1先