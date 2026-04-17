19-21時の時間指定に間に合うか!?【漫画】本編を読む元宅配ドライバーのゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんが描く、宅配現場のリアルなエピソードが注目を集めている。今回は、多くの人が経験したことのある「時間指定」にまつわる悔しい体験と、その裏側にある配達員の事情を紹介する。■19時2分に不在票が入っている理由『19時02分の不在票』01『19時02分の不在票』02『19時02分の不在票』03「19時-21時」の時間指定に間に合うよ