「欲しい重みをともなった」セーターの注目作春にあえて着る起毛感はそれだけで目を引く存在だから。コートなしで過ごせる今、贅沢なボリュームや特有の風合いを味方につけて、ニットで得られる高揚感を素直に味わって。セーターでドレスアップたっぷりとしたフリルや、ガーリーな柄など。どんな個性も受け止めてくれる柔和なニットで選べば、華やかな見た目もリアリティのあるドレスアップに着地。チュール×フラワーの繊細なモチ