スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」では、チョコチップクッキーをモチーフにした新シリーズが続々入荷中。中でも注目したいのが「Yummy Cookie Days!」「Snack time chef series」「COOKIE ATELIER」の3シリーズ。スヌーピーの大好物にちなんだアートがとびきりかわいらしいシリーズだ。【写真】「スヌーピータウンショップ」で買えるスヌーピーグッ