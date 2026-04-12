2人が不倫していることを知ってしまう主人公【漫画】本編を読む→2人が不倫していることを知ってしまうが…！mamagirlにて2026年3月に『出張は別の人に行ってもらう』が公開されて、注目を集めている。本作は読者から寄せられた実話を基に制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、社内で不倫をした上司と部下などについてインタビューした。「出張は別の人に行っ