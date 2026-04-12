【実話】仕事の出張でなんと不倫が発覚!?→上司は部署異動、部下は退職に追い込まれる【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む→2人が不倫していることを知ってしまうが…！
mamagirlにて2026年3月に『出張は別の人に行ってもらう』が公開されて、注目を集めている。本作は読者から寄せられた実話を基に制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、社内で不倫をした上司と部下などについてインタビューした。
念願の出張に行けることになったリカさんは大喜び！課長からの指示で、早速提案資料の準備に取りかかる。
一週間後、リカさんは課長から呼び出されたので、完成した提案資料を見せようと内心気持ちが高ぶっていた。けれど課長から「…実はさ、今度の出張は別の人になったんだ」と言われるではないか!?
リカさんは理由を聞いて渋々納得したが、代わりに行く人が同期のマナミだと聞いて驚愕する。その後落ち込んで社内の廊下を歩いていると、偶然木村課長とマナミが不倫している噂話を耳にする。
リカさんは今まで真面目に頑張って仕事をしてきたのに、こんな展開になって悔しい思いをする。数日後、マナミから出張のお土産を渡されたので、リカさんは「なんで急にマナミになったんだろ。タイミングとか変だよね？」と聞いてみる。
「…そんなの上司の気分でしょ？考えてもわかんないよ」とマナミに言われたが、後日あの出張が原因でなんと2人の不倫が発覚！課長は異動、そしてマナミは退職をすることになるのであった。
――本作が誕生した経緯について、お聞かせください。
梅田さん：本作は読者へのアンケートを基に、実話を漫画化しました。この話を聞いたとき、会社という場所でも大胆なことをする人たちがいるのだと驚いたので、この衝撃を読者の皆さんにも体験していただけたらと思い作品化しました。
――社内で不倫をした課長とマナミさんについて、どのように思われますか？
いおりそさん：社内不倫は、私も会社員時代に噂をよく耳にしたので実はそんなに珍しいことじゃないのかもしれません。当事者が後々苦労するのは構いませんが、無関係な周囲を巻き込まないでほしいものですよね。
不倫の代償の大きさを知って、反面教師にして真面目に頑張ろうと思ったリカさん。mamagirlでは女性が共感できるような作品がいくつも投稿されているので、興味があればぜひ一度読んでみて！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。