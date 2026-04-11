すかいらーくグループの中華レストラン「バーミヤン」では、2026年4月28日まで「春のバミ飲みキャンペーン」が開催されています。公式Xアカウント（＠bamiyan_CP）で公開中のクーポンを使うと、アルコール4品が"半額"に。また、おつまみ10品は"110円引き"で楽しめます。生ビールジョッキは274円"半額"で飲めるアルコール（お酒）は以下の4品です。＜対象商品＞●キリン一番搾り 生ビールジョッキ549円→274円●ハイボール329円→16