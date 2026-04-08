【漫画】この漫画をはじめから読む小学館の「新人コミック大賞」で佳作を受賞し、デビューを果たした杏乃さん。キラキラ可愛い絵柄ながらギャグ要素が強く、ぶっ飛んだ設定で多くの読者の心を掴んでいます。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『杏乃さん傑作選』をお届けします。→『杏乃さん傑作選』を最初から読むがんばれしおりちゃん_P25がんばれしおりちゃん_P26がんばれしおりちゃん_P27がんばれしおりち