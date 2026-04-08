【漫画】この漫画をはじめから読む歩いているだけで動物にモテてしまう男・半田。そのモテっぷりは、好かれるどころではなく、まるで動物にストーカーされているほど!?笑って癒やされる漫画「動物にモテるサラリーマンの受難」をお届けします。→『動物にモテるサラリーマンの受難』を最初から読むいるだけで勝手に動物園が開園される半田の周囲動物にモテるサラリーマンの受難(10)肩に乗っていたのは、まだ雛鳥。きちんと巣に返し