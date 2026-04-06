毎日をともにするバッグを、新たに買いかえるとしたら？服や場面を選ばない見た目や、十分な実用性など。マルチな活躍が見込める優秀アイテムだけをコレクション。 ※（）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。 持ち方も自在に変えられる「くたっとしたビッグサイズ」装いのハズし役にもなる大きめサイズ。手元に提げたりクラッチのように抱えたりと、形を変えやすい柔軟性があれば、似合う服の幅も広