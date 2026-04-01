愛知県内に18店舗を展開する喫茶店チェーン「カフェヨシノ」が、2026年3月25日に19店舗目となる「カフェヨシノ 東海太田川店」をオープン。名鉄太田川駅から徒歩圏内にあり、地域に愛される喫茶店としてサービスやメニューを磨いてきた「カフェヨシノ」と、2025年10月にオープンした新業態のベーカリーカフェ「カフェヨシノ ロースタリー」の利点を併せ持つハイブリッド店だ。【写真】ヨシノブレンド珈琲(レギュラー530円)と、ドリ