「何が楽しいの？」おとなしい女子を標的にして笑ったり人に点数を付けて遊んだり…男性同士が繰り広げる競争的・攻撃的なコミュニケーションは「メンズトーク」と呼ばれるらしい。【漫画】本編を読む「最近、ゲームに負けるとA子に話しかける遊びが流行ってる」――漫画家・グラハム子さん(＠gura_hamuco)の息子くんが、ある日そんな話をしてきた。話しかけた様子を遠くから見て笑う。本人たちは“ただの遊び”のつもりでも、そこ