2026年4月4日(土)・5日(日)、大阪府堺市に本拠地を持つ大同生命SV.LEAGUE MEN所属のバレーボールチーム「日本製鉄堺ブレイザーズ」が、2024年度の天皇杯王者である「ウルフドッグス名古屋」を迎え、金岡公園体育館でホームゲームを開催。【画像】今季最多POM賞を獲得している高梨健太選手1939年創部という、長い歴史と伝統を誇る日本製鉄堺ブレイザーズ。現在は大浜だいしんアリーナ、日本製鉄堺体育館、和歌山ビッグホエールをホ