バレーボール観戦初心者にもおすすめ！「日本製鉄堺ブレイザーズ」が“元祖ホームタウン”で天皇杯王者と対戦
2026年4月4日(土)・5日(日)、大阪府堺市に本拠地を持つ大同生命SV.LEAGUE MEN所属のバレーボールチーム「日本製鉄堺ブレイザーズ」が、2024年度の天皇杯王者である「ウルフドッグス名古屋」を迎え、金岡公園体育館でホームゲームを開催。
【画像】今季最多POM賞を獲得している高梨健太選手
1939年創部という、長い歴史と伝統を誇る日本製鉄堺ブレイザーズ。現在は大浜だいしんアリーナ、日本製鉄堺体育館、和歌山ビッグホエールをホームに熱戦を繰り広げている。地域に根ざした活動を続けており、多くのサポーターから愛されているチームだ。
同チームにとっては元祖ホームタウンとなる金岡公園体育館。本記事では、バレーボール観戦初心者でも楽しめるその魅力と、試合を控える選手たちの意気込みを紹介する。
■金岡公園体育館は観戦以外の見どころも満載！
金岡公園体育館の収容人数は約2300人と、大規模アリーナに比べてコートと客席の距離が近いのが特徴。選手の息遣いやボールが弾ける衝撃音を間近に感じられ、密度の高い応援ができる。
また、金岡公園体育館は金岡公園内にあり、広い敷地には滑り台やアスレチックが組み合わさった複合遊具も。子どもたちが思い切り遊べる環境が整っている。ベンチや広場でお弁当を広げてピクニックをしたり、運動をしたりと、家族での観戦をより充実させてくれる。
金岡公園の北側には、日本製鉄堺ブレイザーズの選手御用達のいちご園「いちごの堺」もあり、6月ごろまでいちご狩り(要予約)ができるのも魅力だ。詳細は公式サイトを要確認。
■4月4日(土)・5日(日)のホームゲームで実施予定のコンテンツ
過去に多くのコンテンツを企画・開催してきた日本製鉄堺ブレイザーズ。今回のホームゲームでも、観客を楽しませるために工夫を凝らしている。
(1)「〇〇な1年生集合〜！」BZピカピカ1年生・南口選手にインタビュー
プロの記者に代わり、“さまざまな1年生”が南口辰揮選手にインタビューできる。小中高の新入生はもちろん、新社会人、パパママ1年目、BZファン1年目など、新しい環境で一歩を踏み出した人なら誰でも応募可能。応募は3月29日(日)まで、公式サイトから受付中。
(2)“2メートルの壁”を足元で体感！規格外の「足跡ステッカー」が会場をジャック
普段は見ることができない、選手の“シューズの中の真実”を1ミリ単位で再現。特に大型選手の足跡は、大人の靴が小さく見えるほどの圧倒的スケール。ロビーから通路まで、会場の至るところに出現する“巨人の痕跡”に自分の足を重ね、選手の規格外な存在感をリアルに体感しよう。
■ウルフドッグス名古屋戦目前！選手＆我王の意気込みコメント
ウルフドッグス名古屋戦に向けて、試合で最も活躍した選手(MVP)に贈られる「POM(Player of the Match)賞」を一番多く獲得している高梨健太選手、BZ1年生の南口選手、マスコットキャラクター・我王の意気込みを聞いてみた。
チームの大黒柱・高梨選手は、試合開催地の「金岡公園体育館」にかけて、「か：勝つ為に」「な：仲間を信じ」「お：大きな夢を」「か：叶える」とコメント。副キャプテンとしてのプレッシャーは計り知れないが、高梨選手の爆発力でレギュラーシーズンを走り抜いてほしい。
期待のルーキー・南口選手は、現ホームタウン「堺」にかけて、「さ：堺から」「か：輝け」「い：一年生」と、BZ1年生ならではの表現を。東海大学を卒業し、晴れてSVリーグ選手としての1歩目を踏み出した南口選手の今後の活躍に期待大だ。
誰よりもチームを愛する我王は、自身の名前にかけて、「が：がんばるみんなを」「お：おうえんして」「う：うれしい勝利をつかむぞ！」と意気込んだ。
レギュラーシーズン終盤戦を控えた今、チームのボルテージは最高潮。我王も含め、チーム全員で勝利をつかみに行く。長年応援しているサポーターにとっても“レアな会場”である金岡公園体育館で、バレーボール観戦を楽しんでみてはいかがだろうか。
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【画像】今季最多POM賞を獲得している高梨健太選手
1939年創部という、長い歴史と伝統を誇る日本製鉄堺ブレイザーズ。現在は大浜だいしんアリーナ、日本製鉄堺体育館、和歌山ビッグホエールをホームに熱戦を繰り広げている。地域に根ざした活動を続けており、多くのサポーターから愛されているチームだ。
■金岡公園体育館は観戦以外の見どころも満載！
金岡公園体育館の収容人数は約2300人と、大規模アリーナに比べてコートと客席の距離が近いのが特徴。選手の息遣いやボールが弾ける衝撃音を間近に感じられ、密度の高い応援ができる。
また、金岡公園体育館は金岡公園内にあり、広い敷地には滑り台やアスレチックが組み合わさった複合遊具も。子どもたちが思い切り遊べる環境が整っている。ベンチや広場でお弁当を広げてピクニックをしたり、運動をしたりと、家族での観戦をより充実させてくれる。
金岡公園の北側には、日本製鉄堺ブレイザーズの選手御用達のいちご園「いちごの堺」もあり、6月ごろまでいちご狩り(要予約)ができるのも魅力だ。詳細は公式サイトを要確認。
■4月4日(土)・5日(日)のホームゲームで実施予定のコンテンツ
過去に多くのコンテンツを企画・開催してきた日本製鉄堺ブレイザーズ。今回のホームゲームでも、観客を楽しませるために工夫を凝らしている。
(1)「〇〇な1年生集合〜！」BZピカピカ1年生・南口選手にインタビュー
プロの記者に代わり、“さまざまな1年生”が南口辰揮選手にインタビューできる。小中高の新入生はもちろん、新社会人、パパママ1年目、BZファン1年目など、新しい環境で一歩を踏み出した人なら誰でも応募可能。応募は3月29日(日)まで、公式サイトから受付中。
(2)“2メートルの壁”を足元で体感！規格外の「足跡ステッカー」が会場をジャック
普段は見ることができない、選手の“シューズの中の真実”を1ミリ単位で再現。特に大型選手の足跡は、大人の靴が小さく見えるほどの圧倒的スケール。ロビーから通路まで、会場の至るところに出現する“巨人の痕跡”に自分の足を重ね、選手の規格外な存在感をリアルに体感しよう。
■ウルフドッグス名古屋戦目前！選手＆我王の意気込みコメント
ウルフドッグス名古屋戦に向けて、試合で最も活躍した選手(MVP)に贈られる「POM(Player of the Match)賞」を一番多く獲得している高梨健太選手、BZ1年生の南口選手、マスコットキャラクター・我王の意気込みを聞いてみた。
チームの大黒柱・高梨選手は、試合開催地の「金岡公園体育館」にかけて、「か：勝つ為に」「な：仲間を信じ」「お：大きな夢を」「か：叶える」とコメント。副キャプテンとしてのプレッシャーは計り知れないが、高梨選手の爆発力でレギュラーシーズンを走り抜いてほしい。
期待のルーキー・南口選手は、現ホームタウン「堺」にかけて、「さ：堺から」「か：輝け」「い：一年生」と、BZ1年生ならではの表現を。東海大学を卒業し、晴れてSVリーグ選手としての1歩目を踏み出した南口選手の今後の活躍に期待大だ。
誰よりもチームを愛する我王は、自身の名前にかけて、「が：がんばるみんなを」「お：おうえんして」「う：うれしい勝利をつかむぞ！」と意気込んだ。
レギュラーシーズン終盤戦を控えた今、チームのボルテージは最高潮。我王も含め、チーム全員で勝利をつかみに行く。長年応援しているサポーターにとっても“レアな会場”である金岡公園体育館で、バレーボール観戦を楽しんでみてはいかがだろうか。
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